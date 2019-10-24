Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض يدعو الوكالات الفيدرالية لإلغاء الاشتراك في صحيفتين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:01 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
Advertisements
أ ش أ
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض بالولايات المتحدة ستيفاني جريشام، اليوم /الخميس/ إنه تمت دعوة جميع الوكالات الفيدرالية بالبلاد لإلغاء اشتراكها في صحيفتي (نيويورك تايمز) و(واشنطن بوست).

نقلت الخبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وأوضحت أن هذا التطور يأتي بعد إشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرًا بأن البيت الأبيض سوف "يُنهي" اشتراكه الحالي في صحيفتين أمريكيتين.

جدير بالذكر أن ترامب ينتقد منذ توليه الرئاسة صحفًا وقنواتٍ إخبارية في الولايات المتحدة بعد أن وصف تغطيتهم بغير المنصفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يستضيف أمير الكويت في البيت الأبيض 12 سبتمبر

ترامب ينهى تعامل البيت الأبيض مع هذه الصحف

ترشيحاتنا

بعد وفاة طالبة صعقا .. مواطن يبتكر طريقة جديدة لعزل أعمدة الإنارة أثناء الأمطار

دعاء الرعد .. 8 كلمات كان يرددها النبي وقت حدوثه

أسباب ارتفاع السكر المفاجئ .. 5 أعراض تهدد صحتك

عقد قران بالمستشفى.. شاب يحقق حلم الزواج من حبيبته قبل وفاته بساعات

توفيق عكاشة: مصر ستشهد أحداثا جساما بعد مظاهرات لبنان

أول ضحية للأمطار بالقليوبية.. دينا تفقد حياتها بسبب عمود مكهرب بطوخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019