البيت الأبيض يدعو الوكالات الفيدرالية لإلغاء الاشتراك في صحيفتين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض بالولايات المتحدة ستيفاني جريشام، اليوم /الخميس/ إنه تمت دعوة جميع الوكالات الفيدرالية بالبلاد لإلغاء اشتراكها في صحيفتي (نيويورك تايمز) و(واشنطن بوست).



نقلت الخبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وأوضحت أن هذا التطور يأتي بعد إشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرًا بأن البيت الأبيض سوف "يُنهي" اشتراكه الحالي في صحيفتين أمريكيتين.



جدير بالذكر أن ترامب ينتقد منذ توليه الرئاسة صحفًا وقنواتٍ إخبارية في الولايات المتحدة بعد أن وصف تغطيتهم بغير المنصفة.