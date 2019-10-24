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زوجة عمرو محمود ياسين تحكى لأول مرة قصة ارتباطهما فى أولى ثانوي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:39 م
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين و زوجته
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البهى عمرو
كشفت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان عمرو محمود ياسين، تفاصيل ارتباطها بزوجها، وقالت إنها تعرفت عليه خلال الدراسة بـ مدرسة الحرية الثانوية العامة.

وأضافت زوجة عمرو محمود ياسين، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، أن الخطوبة تمت فى أولى جامعة، وتم الزواج فى رابعة جامعة.

وأشارت زوجة عمرو محمود ياسين، إلى أن قصة الحب بدأت من أولى ثانوي.

وأوضحت زوجة عمرو محمود ياسين، أنها تحكى لأول مرة على الهواء قصة ارتباطها بزوجها.
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