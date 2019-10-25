ننشر خدمة أرقام المستشفيات العامة والطوارئ بمحافظة المنوفية

تشتمل محافظة المنوفية علي 9 مراكز بخدماتها المتنوعة ما بين الإسعاف والمستشفيات والحماية المدنية واقسام ومراكز الشرطة ويقدم صدي البلد خدمة أرقام المستشفيات العامة والطواريء للأهالي للجوء إليها في أوقات الأزمات







رقم مستشفى شبين الكوم الجامعي

الهاتف : 2228308 048



رقم مستشفى شبين الكوم التعليمى

الهاتف 2221277 048



رقم مستشفى منوف العام و ملحقاتها

الهاتف 3660012 048



رقم مستشفي قويسنا العام

الهاتف 2599763 048



رقم مستشفى الباجور المركزى

الهاتف : 3882935 048

الهاتف: 3884069 048



رقم مستشفى الصحه النفسيه وعلاج الإدمان بشبين الكوم

الهاتف 2170182 048



رقم مستشفى الشهداء المركزى

الهاتف : 2740649 048



رقم مستشفى بركة السبع العام

الهاتف : 2991475 048



رقم مستشفى سرس الليان العام

الهاتف 3351431 048



رقم مستشفى أشمون المركزي

الهاتف 3442029 048



رقم مستشفى المعلمين شبين الكوم

الهاتف : 2224689 048



رقم مستشفى هرمل التذكارى بمنوف

الهاتف 3660011 048



رقم مستشفى جراحات اليوم الواحد باشمون

الهاتف 3449269 048



رقم مستشفى السادات المركزى

الهاتف 2600047 048



رقم مستشفى الهلال الاحمر المصرى – شبين الكوم

الهاتف : 01015098158



رقم معهد الكبد القومي شبين الكوم :

الهاتف 2222740 048



رقم مستشفي المنوفية العسكري

الهاتف : 2333155 048



رقم مستشفي العربي باشمون

الهاتف : 3490919 048