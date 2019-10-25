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محافظات

ننشر خدمة أرقام المستشفيات العامة والطوارئ بمحافظة المنوفية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد امين
تشتمل محافظة المنوفية علي 9 مراكز بخدماتها المتنوعة ما بين الإسعاف والمستشفيات والحماية المدنية واقسام ومراكز الشرطة ويقدم صدي البلد خدمة أرقام المستشفيات العامة والطواريء للأهالي للجوء إليها في أوقات الأزمات



رقم مستشفى شبين الكوم الجامعي
الهاتف : 2228308 048

رقم مستشفى شبين الكوم التعليمى
الهاتف 2221277 048

رقم مستشفى منوف العام و ملحقاتها
الهاتف 3660012 048

رقم مستشفي قويسنا العام
الهاتف 2599763 048

رقم مستشفى الباجور المركزى
الهاتف : 3882935 048
الهاتف: 3884069 048

رقم مستشفى الصحه النفسيه وعلاج الإدمان بشبين الكوم
الهاتف 2170182 048

رقم مستشفى الشهداء المركزى
الهاتف : 2740649 048

رقم مستشفى بركة السبع العام
الهاتف : 2991475 048

رقم مستشفى سرس الليان العام
الهاتف 3351431 048

رقم مستشفى أشمون المركزي
الهاتف 3442029 048

رقم مستشفى المعلمين شبين الكوم
الهاتف : 2224689 048

رقم مستشفى هرمل التذكارى بمنوف
الهاتف 3660011 048

رقم مستشفى جراحات اليوم الواحد باشمون
الهاتف 3449269 048

رقم مستشفى السادات المركزى
الهاتف 2600047 048

رقم مستشفى الهلال الاحمر المصرى – شبين الكوم
الهاتف : 01015098158

رقم معهد الكبد القومي شبين الكوم :
الهاتف 2222740 048

رقم مستشفي المنوفية العسكري
الهاتف : 2333155 048

رقم مستشفي العربي باشمون
الهاتف : 3490919 048
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