ننشر خدمة أرقام المستشفيات العامة والطوارئ بمحافظة المنوفية

تشتمل محافظة المنوفية علي 9 مراكز بخدماتها المتنوعة ما بين الإسعاف والمستشفيات والحماية المدنية واقسام ومراكز الشرطة ويقدم صدي البلد خدمة أرقام المستشفيات العامة والطواريء للأهالي للجوء إليها في أوقات الأزمات
رقم مستشفى شبين الكوم الجامعي
الهاتف : 2228308 048
رقم مستشفى شبين الكوم التعليمى
الهاتف 2221277 048
رقم مستشفى منوف العام و ملحقاتها
الهاتف 3660012 048
رقم مستشفي قويسنا العام
الهاتف 2599763 048
رقم مستشفى الباجور المركزى
الهاتف : 3882935 048
الهاتف: 3884069 048
رقم مستشفى الصحه النفسيه وعلاج الإدمان بشبين الكوم
الهاتف 2170182 048
رقم مستشفى الشهداء المركزى
الهاتف : 2740649 048
رقم مستشفى بركة السبع العام
الهاتف : 2991475 048
رقم مستشفى سرس الليان العام
الهاتف 3351431 048
رقم مستشفى أشمون المركزي
الهاتف 3442029 048
رقم مستشفى المعلمين شبين الكوم
الهاتف : 2224689 048
رقم مستشفى هرمل التذكارى بمنوف
الهاتف 3660011 048
رقم مستشفى جراحات اليوم الواحد باشمون
الهاتف 3449269 048
رقم مستشفى السادات المركزى
الهاتف 2600047 048
رقم مستشفى الهلال الاحمر المصرى – شبين الكوم
الهاتف : 01015098158
رقم معهد الكبد القومي شبين الكوم :
الهاتف 2222740 048
رقم مستشفي المنوفية العسكري
الهاتف : 2333155 048
رقم مستشفي العربي باشمون
الهاتف : 3490919 048
رقم مستشفى شبين الكوم الجامعي
الهاتف : 2228308 048
رقم مستشفى شبين الكوم التعليمى
الهاتف 2221277 048
رقم مستشفى منوف العام و ملحقاتها
الهاتف 3660012 048
رقم مستشفي قويسنا العام
الهاتف 2599763 048
رقم مستشفى الباجور المركزى
الهاتف : 3882935 048
الهاتف: 3884069 048
رقم مستشفى الصحه النفسيه وعلاج الإدمان بشبين الكوم
الهاتف 2170182 048
رقم مستشفى الشهداء المركزى
الهاتف : 2740649 048
رقم مستشفى بركة السبع العام
الهاتف : 2991475 048
رقم مستشفى سرس الليان العام
الهاتف 3351431 048
رقم مستشفى أشمون المركزي
الهاتف 3442029 048
رقم مستشفى المعلمين شبين الكوم
الهاتف : 2224689 048
رقم مستشفى هرمل التذكارى بمنوف
الهاتف 3660011 048
رقم مستشفى جراحات اليوم الواحد باشمون
الهاتف 3449269 048
رقم مستشفى السادات المركزى
الهاتف 2600047 048
رقم مستشفى الهلال الاحمر المصرى – شبين الكوم
الهاتف : 01015098158
رقم معهد الكبد القومي شبين الكوم :
الهاتف 2222740 048
رقم مستشفي المنوفية العسكري
الهاتف : 2333155 048
رقم مستشفي العربي باشمون
الهاتف : 3490919 048