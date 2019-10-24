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رياضة

عاجل .. إحالة نجم الزمالك إلى لجنة الانضباط.. وإيقاف فرجاني ساسي مباراة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:40 م
مباراة الزمالك وبطل
مباراة الزمالك وبطل السنغال
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يسرى غازى
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة فريقه أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 أكتوبر الحالي .

كما قررت إيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده من المباراة نفسها لحصوله على الإنذار الثاني ، فيما تم إيقاف سيف الدين بن عصام الجزيري لاعب المقاولون مباراتين وغرامة مالية قدرها عشرة الاف جنيه للطرد بسبب الخشونة المتعمدة.

جاء ذلك ضمن العقوبات المقررة عن مباريات الجولتين الرابعة والخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث تم إيقاف أحمد مدبولى عبد الرحمن لاعب الإسماعيلي مباراة لحصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه مع حرس الحدود، وموسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربي مباراة لحصوله على الإنذار الثالث أيضا في لقاء فريقه أمام إنبي ، حيث تم تنفيذ العقوبة في اللقاء التالي لفريقه الذي أقيم أمام بيراميدز.

يذكر أن الفارس الأبيض بقيادة الصربي ميتشو حقق فوزا على المقاولون العرب بنتيجة 2-1.

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