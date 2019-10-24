عريس من جهة أمنية.. أب يتقمص دور عادل إمام ويفاجئ ابنته فى شهر العسل

فاجأ أب ابنته بوجوده فى غرفة النوم فى شهر العسل بسبب حبه الشديد لها، وأثارث جلسة التصوير الجدل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق العديد من الأشخاص بأن الأب يشبه الفنان عادل إمام فى فيلم عريس من جهة أمنية.



وكانت الصور تعبر عن شدة حبهما لبعض ولكن بطريقة طريفة ومضحكة، فكثير من البنات يحتاجون إلى هذه الطريقة من الحب وخاصة من الأهل الذين فى أغلب الأحيان لا يعلمون كيفية التعبير عن حبهم لأولاده.



والتقط الأب مجموعة من الصور على السرير وهو يتناول الفاكهة، وهو نائم وبجانبه ابنته مأخوذة بطريقة كوميدية وخارجة عن المألوف.



وعلقت الكثير من الفتيات على الصور بأن الأب يشبه والدهم وأنهم أيضًا سوف يفعلون ذلك فى أزواجهم.

