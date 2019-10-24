طبيب بمعهد الأورام: سرطان المثانة الثالث بمصر.. ونستقبل ألف حالة مناظير في العام.. فيديو

قال الدكتور عبد المقصود محمد، استشاري أورام المسالك البولية بمعهد الأورام، إنه يتم استقبال أكثر من ألف حالة مناظير مثانة في العام.



وكشف عبد المقصود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه لا يوجد قوائم انتظار والمتوسط للتردد على العيادة العلاجية نحو 13 مريضا.



وأضاف أن معدلات الإصابة بأورام المثانة في مصر أعلى من المعدلات العالمية وتعتبر أكثر ثالث سرطان منتشر في مصر بعد سرطاني الثدي والكبد.