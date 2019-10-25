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برلمان

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:19 ص
الدولار
الدولار
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافلأكثر من 7 أشهر ، هذا إضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج.

وتوقع بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن يواصل الدولار الانخفاض خلال الفترة المقبلة فى ظل الأسباب السابقة ، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر ، مشيرا إلى إن إنخفاض سعر الدولار جاء نتيجة للعرض والطلب ، خاصه فى ظل عدم وجود إقبال على شراء الدولار.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن الدولار إنخفض منذ بداية العام وحتى الان إلى 10 % ، وتراجع سعر الدولار من 17.90 جنيه حتى 16.10 جنيه.

وأوضح أن إنخفاض سعر الدولار سيؤدلى لتراجع أسعار السلع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، إذا استمر الدولار فى الهبوط ، مؤكدا أن إنخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وإنخفاض أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة ، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

ويواصل الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري بختام تعاملات أمس الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - ليستقر متوسط سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 16.10 جنيه للشراء و 16.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

بينما بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس، وبلغ سعره في بنك الاستثمار العربي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع، ببنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB.. وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
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