نادية زخاري: نسب الشفاء من مرض سرطان الثدي تصل لـ 85% عند الكشف المبكر.. فيديو

قالت الدكتور نادية زخاري، أستاذ بيولوجيا الأورام بوحدة الكيمياء الحيوية، إن نسب الشفاء من مرض سرطان الثدي تصل إلى 85% عند الكشف المبكر.



وتابعت نادية زخاري، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأبحاث التي يتم نشرها في الخارج، تحسن من التصنيف المصري في الخارج.



وأشارت إلى أن الهدف الأول لنشر الأبحاث المصرية هو الاكتشاف المبكر للأورام من خلال بحث التغييرات الجينية حتى يتم اكتشاف المرض مبكرا.



وأشارت الدكتور نادية زخاري إلى أن نسبة العلاج تكون منخفضة مع اكتشاف مرض السرطان بشكل متأخر.