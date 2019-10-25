ايه القمر ده .. هنا شيحة تنشر فيديو جديدا لها.. شاهد

نشرت الفنانة هنا شيحة فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وظهرت هنا شيحة بإطلالة جذابة وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ايه القمر ده - بحبك - مشاء الله .يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة الدرامية "حكاية رحمة" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" والذي شاركها البطولة زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس.بينما كانت آخر أعمال هنا شيحة السينمائية فيلم "الديزل" بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبرى.