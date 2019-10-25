خلال معرض اليابان الدولي.. وزيرة السياحة تدعو المشاركين لـ افتتاح المتحف الكبير

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019" الذى ينعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى في مدينة أوساكا باليابان والذي يعتبر أهم معرض سياحي فى اليابان وأحد أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم ويتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.



وقد حضر افتتاح المعرض زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية، وجلوريا جيڤارة الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، ورئيس الهيئة القومية للسياحة اليابانية، وممثلين عن الحكومة اليابانية، ووزراء دول سياحة كمبوديا وچامايكا وماليزيا والمالديڤ وڤيتنام، ورؤساء هيئات السياحة في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والفلبين واذربيچان، كما شارك ممثلو كبرى شركات السياحة والطيران ومنظمي الرحلات المشاركون في المعرض.



وخلال الافتتاح أكد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على أهمية معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019"، بين صناع القرار السياحي حول العالم، وقال أن هذا المعرض بدأ منذ ستة أعوام وأن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها في مدينة اوساكا اليابانية، مؤكدا على ضرورة تعاون المنظمة مع حكومات الدول لدفعها للاستثمار في البنية التحتية.



وأشار السيد زوراب بولوليكاشفيلي الى أهمية الاهتمام بالمناطق السياحية البكر في الدول وإلقاء مزيد من الضوء عليها لتنمية ودعم المجتمعات المحلية في هذه الأماكن، كما لفت الى ضرورة الاهتمام بالسياحة البيئية، مؤكدا على أهمية قطاع السياحة في دعم المجتمعات المحلية وخلق فرص عمل، وأن كل هذا من شأنه أن يعزز من التنمية السياحية المستدامة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



كما أكد على أهمية الجلسة الوزارية التي عُقدت خلال المعرض وحضرها وزراء الدول المشاركة ونظرائهم، وممثلي المنظمات السياحية الدولية، حيث تم خلالها تبادل الخبرات واستعراض التجارب والنماذج الناجحة في قطاع السياحة بالدول المختلفة.



ومن ناحيتها قدمت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لمدينة أوساكا والقائمين على تنظيم المعرض على الاستضافة وحسن التنظيم، وأشارت الى افتتاح المتحف المصري الكبير العام القادم ودعت المشاركين لزيارة مصر وحضور افتتاح هذا الصرح الثقافي، والذي سيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.



وأكدت على الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر، مشيرة الى حرص الحكومة المصرية علي الاستثمار في المجال الأمني.



وأعربت وزيرة السياحة عن مواساتها للشعب الياباني لما حدث مؤخرا جراء الإعصار الذي ضرب مناطق من اليابان، مشيرة الى أن الوزارة كانت قد استضافت العام الماضي مجموعة من الشباب الياباني من محافظات هيروشيما-اوكاياما-إهيمي اليابانية والذين تضرروا من جراء الفيضانات التي اجتاحت اليابان في يوليو ٢٠١٨، وذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على مؤازرة الشعب الياباني وتوطيد العلاقات بين البلدين.



وفي نهاية حفل الافتتاح قام المشاركون في حفل الافتتاح بالتقاط صورة تذكارية.



وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد شاركت مساء أمس كمتحدثة في الجلسة الوزارية التي عقدتها منظمة السياحة العالمية بمدينة أوساكا اليابانية خلال معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019 " وشارك فيها وزراء السياحة ونظرائهم من الدول المشاركة في المعرض، وكان الموضوع الرئيسى للمناقشة "ازدهار المجتمعات: الشعوب و الثقافة.