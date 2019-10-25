شاهد.. كورنيش الأقصر بعد التطوير لاستقبال ضيوف أوبرا عايدة

تزينت مدينة الأقصر بتطوير كورنيشها لاستقبال ضيوف اوبرا عايدة والمقامة بساحة الملكة حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر غدا السبت والاثنين المقبل.



وأعلن المهندس أسعد مصطفى، مستشار محافظ الأقصر للشئون الهندسية، عن انتهاء مشروع تطوير كورنيش النيل قبل انطلاق عروض أوبرا عايدة، وذلك لاستقبال وفودا من مختلف دول العالم، مشيرا الى انه تم تغيير المرافق وتطوير الجزء العلوى والسفلى من الكورنيش وتتضمن تجديده بطول يقرب من 3 كيلو مترات تبدأ من بنك الإسكندرية وحتي ميدان (النوفاتيل) وذلك بعد اسناد وزارة السياحة لجهاز الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع .



فيما انتهت ساحة معبد الملكة حتشبسوت من تجهيز مسرح عروض أوبرا عايدة ، تحت شراف المخرج المسرحي الألمانى "مايكل شتورم " وبدأت منذ الامس عمل البروفات ، وشهدت المحافظة ارتفاع نسبة الأشغال السياحي و سجلت حجوزات الفنادق الثابتة والعائمة نسبة 100% والتى تعتبر اعلى نسبة وصلت اليها الاقصر منذ احداث ثورة يناير 2011 .

