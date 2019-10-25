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مرأة

بملابس غير تقليدية ... درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:44 م
درة
درة
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هاجر هانئ
نشرت الفنانة التونسية درة ذروق، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا جديدة لها خلال تسجيلها حلقة مع الإعلامية منى الشاذلي.

وأطلت درة فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست ميس عزب، حيث ارتدت بنطلون أسود مع بلوزة بيضاء ذات تصميم غير تقليدي، وأنتعلت حذاء أسودأنيق ذا كعب عالى، وتزينت بأكسسوارات من My Diamond Egypt.

ووضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، واعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب.

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