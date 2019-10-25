بعد ساعات من الأمطار.. سحب المياه من شوارع المنوفية.. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة المنوفية، بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي التعامل الفوري مع موجه الطقس السيئ وشفط مياه الأمطار من خلال انتشار سيارات الكسح وكذلك تسليك البلوعات في حالة حدوث أي انسداد لها منعا لحدوث تكدس مرورى.





جاء ذلك بعد ساعات من تساقط الأمطار حيث تتعرض البلاد لموجة من هطول الأمطار علي جميع الأنحاء .





ووجه اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية رؤساء مراكز المدن بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع والدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط والتنسيق الكامل مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لتوزيع المعدات والسيارات علي كافة مدن ومراكز المحافظة.



