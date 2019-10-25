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محافظات

بعد ساعات من الأمطار.. سحب المياه من شوارع المنوفية.. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
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مروة فاضل
تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة المنوفية، بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي التعامل الفوري مع موجه الطقس السيئ وشفط مياه الأمطار من خلال انتشار سيارات الكسح وكذلك تسليك البلوعات في حالة حدوث أي انسداد لها منعا لحدوث تكدس مرورى.

جاء ذلك بعد ساعات من تساقط الأمطار حيث تتعرض البلاد لموجة من هطول الأمطار علي جميع الأنحاء .

ووجه اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية رؤساء مراكز المدن بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع والدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط والتنسيق الكامل مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لتوزيع المعدات والسيارات علي كافة مدن ومراكز المحافظة.

كما تم ربط غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز المدن بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام علي مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوي ورصدها والتعامل الفوري معها على الأرقام التالية (2222035- 2224899- 2239804).
بعد ساعات من الأمطار.. سحب المياه من شوارع المنوفية.. صور
بعد ساعات من الأمطار.. سحب المياه من شوارع المنوفية.. صور
بعد ساعات من الأمطار.. سحب المياه من شوارع المنوفية.. صور
بعد ساعات من الأمطار.. سحب المياه من شوارع المنوفية.. صور
بعد ساعات من الأمطار.. سحب المياه من شوارع المنوفية.. صور
بعد ساعات من الأمطار.. سحب المياه من شوارع المنوفية.. صور
بعد ساعات من الأمطار.. سحب المياه من شوارع المنوفية.. صور
بعد ساعات من الأمطار.. سحب المياه من شوارع المنوفية.. صور
بعد ساعات من الأمطار.. سحب المياه من شوارع المنوفية.. صور
بعد ساعات من الأمطار.. سحب المياه من شوارع المنوفية.. صور
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