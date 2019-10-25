لا داعي للحيرة.. أفضل 10 هواتف في السوق

أنتجت شركات تصنيع الهواتف المحمولة عشرات من الهواتف منذ بداية العام وحتى وقتنا هذا، لتكن المنافسة بينهم على أشدها وكذلك حيرة المستخدمين في اختيار الهاتف المناسب لهم ولاستخدامهم اليومي، لذلك نقدم لك أفضل 10 هواتف متاحة الآن بالأسواق.



فكل ما يهمك عند شراء هاتف محمو"موبايل" هو شكله وجودة الكاميرا وسعة التخزين الموجودة بالهاتف، بالإضافة إلى عمر البطارية وهذه من الأمور التي يجب الآخذ بها، ونظام التشغيل الخاص بها ios أم اندرويد، وكذلك قوة دعم الهاتف للشبكة فأحدث الهواتف حاليًا مهيئة للعمل بتقنية الـ 5Gوغيرها من الاعتبارات.



ووفقًا لموقع "Techradar" التقني، تضع لك أفضل 10 هواتف متوفرة حاليًا:



- سامسونج جلاكسي 10 بلس "Samsung Galaxy S10 Plus".

- آيفون 11 " iPhone 11".

- سامسونج نوت 10 بلس "Samsung Galaxy Note 10 Plus".

- آيفون 11 برو ماكس "iPhone 11 Pro Max".

- سامسونج جلاكسي إس 10 إي "Samsung Galaxy S10e".

- جوجل بيكسل 4 إكس إل "Google Pixel 4 XL".

- هواوي بي 30 برو "Huawei P30 Pro".

- سامسونج جلاكسي إس 10" Samsung Galaxy S10".

- آيفون إكس أر "iPhone XR".

- أيفون إكس إس " iPhone XS".