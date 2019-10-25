كدابة وناكرة للجميل.. نجيب ساويرس يصعد أزمته مع ليليان داود

يواصل رجل الأعمال نجيب ساويرس هجومه على الإعلامية اللبنانية ليليان داود بعد تغريدتها الأخيرة عن طلبه منها عدم رفع قضية وإرسال لها مبلغ عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



ليرد نجيب ساويرس قائلا: "كدابة ....عمرى ما طلبت منها عدم رفع قضية كدابة واطلب ليه و انا مالى ؟ كدابة و ناكرة للجميل".



وتصدرت الإعلامية ليليان داوود مؤشر البحث جوجل في مصر بعد يوم من المشادة الكلامية التي حدثت بينها ورجل الأعمال نجيب ساويرس.



وبحث كثيرون عن اسم الإعلامية اللبنانية الأصل ليليان داوود بعد انتشار الخناقة والمشادة الكلامية بينها ونجيب ساويرس على موقع التغريدات تويتر.



وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس هاجم الإعلامية ليليان داود بعد تغريدته الاخيرة عن مظاهرات لبنان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.