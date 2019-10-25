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رياضة

ليفربول يقترب من صفقة تاريخية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:04 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
اقترب نادي ليفريول من إنهاء التعاقد مع إحدى كبرى شركات تصنيع الملابس الرياضية "Nike" ابتداء من الموسم القادم، لرعاية النادي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة " ستاندر" الإنجليزية، أن ليفربول كسب قضيته ضد شرطة نيو بالانس التي ترعاه حاليا، وأصبح بإمكانه توقيع عقد جديد مع شركة نايكي.

وكانت تقارير صحفية اشارات أن ليفربول سيحصل على مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني سنويًا من شركة نايكي، ليصبح أغلى عقد رعاية له في تاريخ النادي، والثاني في إنجلترا خلف مانشستر يونايتد الذي يتاقضي 75 مليون يوور سنويا.

ويتقاضى ليفربول حاليا مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني سنويا كعائدات من شركة New Balance، التي ترعاه حاليا.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجلزي برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن اقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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