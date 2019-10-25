نجم الأهلي ليس الأخير .. الصليبي المكرر يضرب لاعبي الدوري المصري

باتت الإصابة المتكررة بقطع الرباط الصليبي ظاهرة تضرب لاعبى الدورى المصرى فى الآونة الأخيرة، والتى أدت إلى إنهاء مشوار بعض النجوم فيما يعاني آخرون من الدخول في سلسلة من العمليات الجراحية التي أدت إلى ابتعاده عن المستطيل الأخضر.



محمد محمود نجم النادي الأهلي ليس الأخير فى تجربة الإصابة بقطع الرباط الصليبي المتكرر فى مشواره الكروي، وسبقه نجوم آخرون فى مختلف الأندية الذين عانوا جراء الإصابة المتكررة.



صدى البلد يستعرض قائمة لاعبين تعرضوا إلى الإصابة المتكررة بقطع فى الرباط الصليبي بشتى أندية المسابقة المحلية..



شيتوس

وائل رياض شيتوس نجم الأهلي السابق، تعرض لأزمة كبيرة أنهت مشواره في ملاعب كرة القدم، بعدما تألق مع منتخب الشباب صاحب برونزية كأس العالم ثم بدأ يشارك أساسيا مع الأهلي في الولاية الأولى لمانويل جوزيه عام 2001، إلا أنه تعرض لـ3 إصابات متتالية بقطع في الرباط الصليبي، وعمره حينها 28 عاما، ليرحل عن الأهلي قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.



عماد النحاس

المدير الفني الحالي لفريق المقاولون العرب عماد النحاس، الذي يعد واحدا من أفضل من لعب في دور “الليبرو” في الملاعب المصرية، حيث تألق لعدة سنوات مع النادي الأهلي، إلا أنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبى، وفور عودته من الإصابة تجددت إصابته مرة أخرى، ليضطر لإعلان اعتزاله بعدها مباشرة.



مدرب المنتخب الأوليمبي

معتمد جمال مساعد شوقى غريب فى الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي من بين أسرع النجوم الذين انتهت مسيرتهم مع الكرة المصرية بسبب الرباط الصليبي، حيث اعتزل وعمره 25 عاما، بعد أن أصيب بالرباط الصليبي أكثر من مرة.



دونجا للمرة الثالثة

تامر عبد الحميد لاعب وسط نادي الزمالك السابق الملقب بـ "دونجا" تألق في القلعة البيضاء قبل أن يتعرض للإصابة بالرباط الصليبي 3 مرات متتالية، الأمر الذي تسبب في تراجع مستواه سواء مع الزمالك ومنتخب مصر، مما أجبره على الاعتزال.



محمود رزق

فى 2015 اشتعلت معركة بين محمد فرج عامر رئيس سموحة حلمي طولان المدير الفني للفريق الاسكندري آنذاك بسبب محمود رزق الصفقة الجديدة القادم من فريق المنصورة رغم سابق تعرض اللاعب للإصابة بالصليبي مرتين وطلب طولان التعاقد معه إلا أن فرج عامر رفض وتراشق الطرفان الاتهامات ثم اشتبكا بالأيدي.



الأهلي بعدها تدخل وحصل على توقيع رزق بعد رفض سموحة التعاقد معه وفسخ التعاقد مع طولان ثم أعاره إلى نادي الإنتاج الحربي ويتعرض للإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثالثة لينتقل بعدها للاتحاد السكندرى بعد توصية من طولان.



زيزو الزمالك

تلقى محمود عبد العزيز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صدمة قوية بعد تأكد إصابته بقطع كلي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال مباراة الفريق أمام مصر المقاصة في الجولة الثانية للدوري الممتاز والتي فاز بها الأبيض بهدف نظيف، لتصبح تلك هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.



وكانت الإصابة الأولى لنجم الزمالك بالرباط الصليبي خلال فترة ارتدائه قميص الإسماعيلي، في مواجهة الدراويش أمام الأهلي ببطولة الدوري الممتاز في يناير من عام 2015، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أكد الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي وقتها تعرض اللاعب لإصابة بقطع في الغضروف والرباط الصليبي للركبة، ليغيب عن صفوف الفريق لمدة 7 أشهر.



بعد عودته للمشاركة في تدريبات الدراويش، تعرض محمود عبد العزيز لصدمة أخرى في شهر فبراير 2016، حيث أثبتت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي مجددا، خلال مران الدراويش، لتنهي تلك الإصابة على آماله في الاستمرار بقلعة الدراويش، حيث كانت الإصابة هي الثانية للاعب بالرباط الصليبي خلال أقل من 14 شهرًا، قبل أن يتعرض للإصابة مجددا قبل أيام.



القيصر المعتزل

حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي المعتزل حديثا، كان موهبة بارز في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، وأحد نجوم الجيل الذهبي للمنتخب، ووصفه البعض بأنه أفضل مواهب خط الوسط في مصر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، إلا أن الإصابة بالرباط الصليبي 3 مرات خلال مشواره الكروي منها مرتان مع الدراويش ومرة مع النصر السعودي، تسببت في تراجعه كثيرا وتحول من نجم الدراويش إلى الجلوس على دكة البدلاء، حتى قرر اعتزال الكرة الموسم الماضي.



حجازى فى بلاد الضباب

تعرض أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي والمنتخب المصري للإصابة بالرباط الصليبي مرتين من قبل خلال مشواره الاحترافي مع فيورنتينا عام 2012، إلا أن تلقي اللاعب العلاج والتأهيل في أوروبا ساهم في عودته سريعا ليعود للملاعب وحجز مكان أساسي في تشكيلة المنتخب الذي شارك في مونديال روسيا 2018، بعدما انتقل للأهلي وتألق مع الفريق الأحمر، قبل أن يحترف في نادي وست بروميتش الإنجليزي.



نجم سموحة

تعرض محمود عزت لاعب سموحة للإصابة بالرباط الصليبي مرتين مع الفريق السكندري عام 2017، ولكن نجح في العودة وحجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة سموحة، وكان من ضمن العناصر المرشحة للأهلي في الموسم الماضي.



نجم الأهلي المعار

تعرض ناصر ماهر المعار حاليا إلى نادي سموحة للإصابة في الرباط الصليبي قبل أربعة سنوات في كرة مشتركة مع زميله الصاعد أحمد بيكهام في تدريبات الفريق الأول، وخضع لجراحة الرباط الصليبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.



وقبل إن يتعافى ناصر ماهر من إصابة الرباط الصليبي عاودته الإصابة مرة أخرى ليبقى في غرفة العلاج مدة طويلة، وانتهت بخروج اللاعب من القلعة الحمراء، إعارته إلى فريق بتروجيت وبعدها انتقل إلى سموحة.



محمد محمود

عاودت إصابة الرباط الصليبي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي محمد محمود، للمرة الثانية قبل أن يتعافى من الإصابة الأولى والتي تعرض لها في يناير الماضي وغادر محمد محمود لاعب الفريق مران فريقه اليوم الأربعاء، بعد سقوطه على الأرض، ليخرج مسرعًا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على إصابته، والتي أثبتت تعرضه بقطع في الرباط الصليبي.



وانضم محمد محمود للقلعة الحمراء قادمًا من نادي وادي دجلة في انتقالات يناير الماضية، حيث شارك اللاعب لدقائق قليلة في مواجهة الأهلي مع نادي بيراميدز، قبل أن يدفع به مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي أساسيا في لقاء سموحة في الدوري الممتاز بالموسم الماضي، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف، ليغادر اللاعب المباراة بسبب تعرضه للإصابة ثم أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بالرباط الصليبي.





