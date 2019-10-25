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مرأة

بين أحضان الطبيعة.. ميس حمدان تبهر متابعيها بفستان يشبه العباءة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:31 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ميس حمدان، صورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.

وظهرت بها ميس حمدان، بفستان طويل وواسع يشبه العباءة باللون الأسود ومشجر بألوان طبيعية، وأوف شولدر ، وتركت شعرها القصير المموج منسدلاً بين كتفيها بطريقة تبرز عن جمال ملامحها.

واعتمدت ميس حمدان، على الميك اب باللون البنى كأيشادو للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر شفاة باللون البيج ، وارتدت عدسات لاصقة باللون الرمادى لتوسيع عيونها مع قرط بسيط لإكمال إطلالتها الجذابة.
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