خبير يوضح أسباب ظهور منخفض جوي قوي في البحر المتوسط.. فيديو

قال الدكتور هشام العسكري أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار من البعد بجامعة تشابمان الأمريكية، إن ارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط أدى إلى حدوث منخفض جوي قوي، مضيفا: "لاحظنا التغيرات المناخية التي حدثت في جميع أنحاء العالم في أشكال وأنماط مختلفة".



وأوضح هشام العسكري في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة “DMC”، أن التغير المناخي عبارة عن تغير فى نظام مناخ الأرض وبذلك يحدث أنماط مناخية جديدة تظهر لفترات زمنية طويلة، وتلك التغيرات تظهر فى مراحل بسيطة ثم تزداد بعد ذلك.



وأشار هشام العسكري، إلى أنه منذ آخر الثمانينيات بدأنا نلاحظ ارتفاعا فى درجة حرارة البحر المتوسط بحوالى درجة أو درجتين وهذا ما يؤدي إلى ظهور المنخفضات الجوية القوية، موضحا أن هناك بعض الظواهر لها بعض صفات العواصف ولكنها لم تكن عواصف ولكن كانت انخفاضا غير استوائي فقط.

