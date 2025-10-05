مدير معهد ناصر: نُجري 12 عملية قلب مفتوح يوميًا بنسبة نجاح 100%

قال الدكتور محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر، إن المعهد يستقبل في الوقت الحالي نحو مليوني مريض مصري سنويًا، وتتنوع التخصصات الطبية التي على أساسها يستقبل المعهد المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية.

التخصصات الطبية المتقدمة

وأضاف الدكتور محمود سعيد، خلال حوار تلفزيوني عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المعهد يستقبل هذا العدد الكبير في تخصصات دقيقة، منها: جراحات القلب المفتوح، جراحات المخ والأعصاب، زراعة النخاع، زراعة الكلى، وجراحات الأورام، فضلًا عن مختلف التخصصات الطبية المتقدمة.

عناصر القوة بالمعهد

وأشاد مدير عام معهد ناصر بالفرق الطبية المتواجدة، مشيرًا إلى كفاءتهم العالية، وهم من أساتذة الجامعات المصرية، معتبرًا ذلك أحد عناصر القوة بالمعهد.

حالات القلب المفتوح

وأوضح أن المعهد يُجري 12 عملية قلب مفتوح يوميًا بنسبة نجاح تصل إلى 100%، لافتًا إلى أن هناك بعض الأقسام لها الريادة مثل قسم زراعة النخاع وأمراض الدم، حيث سجل المعهد أكثر من 5 آلاف عملية زراعة ناجحة، إلى جانب ارتفاع نسبة عمليات أورام المخ.

وأشار الدكتور محمود سعيد إلى أن معهد ناصر يتميز بتكامل خدماته، وهو ما يعد أحد أهم الأسباب التي جعلته يتحول إلى مدينة طبية متكاملة، لافتًا إلى احتوائه على أقسام طبية متقدمة ومترابطة.