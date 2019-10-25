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رياضة

قرار جديد من الأهلي في مشروع الفرع الرابع بالتجمع الخامس

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي أمين الصندوق وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة ومحمد فتحي مسئول الشئون القانونية بالنادي، وذلك لإنهاء كافة الترتيبات والاعتمادات الخاصة بالبدء في إنشاء فرع النادي الرابع بالتجمع الخامس.

وقال النادي الأهلي اليوم إن هذا الأمر يأتي في إطار رغبة مجلس الإدارة في تدشين المرحلة الأولى من الفرع بعد قبول العديد من العضويات الخاصة بالفرع المشار إليه.

وكان الأهلي قد وقع عقود الحصول علي الأرض الجديدة مع وزارة الإسكان.
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