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حوادث

اخبار الحوادث .. جماعة الإخوان الإرهابية تنفق أموالا لاستقطاب شخصيات عامة للعمل معها.. انفجار اسطوانة غاز وإصابة 3 أشخاص بإحدى قرى الدقهلية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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اسلام مقلد
نشر قسم الحوادث بـ «صدى البلد» خلال الساعات الماضية، عددًا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الحوادث والجرائم.


اخبار الحوادث

السيطرة على حريق داخل محل في الموسكي .. تفاصيل
أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، حريقا محدودا، نشب اليوم بالمحل رقم ٣٥ في شارع الموسكي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أوهمته بقضاء سهرة حمراء.. ربة منزل تستدرج رجل دين من الفيسبوك لشقتها وتسرقه وهو عاريا في الجيزة
أوهمت ربة منزل في الجيزة رجل دين بقضاء سهرة جنسية حمراء بعد استقطابه من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمنطقة المنيب بالجيزة واستعانت ببعض الأشخاص لسرقته.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

انهيار جزئي بمنزل من 3 طوابق بسبب هطول الأمطار الغزيرة بالمحلة
تسببت موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة فى انهيار جزئي بمنزل سكني مكون من 3 طوابق وتصدع الطابقين الأول والثاني بالشروخ بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، وتم إخلاء المنزل من المواطنين وفرض كردون أمني حول المنزل لتأمين المواطنين وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ كافة إجراءاتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الجماعة الارهابية تنفق أموال لاستقتاب شخصيات عامة للعمل معها
بعد أن أثبت الشعب مجددًا للعالم أجمع وعيه، وتصدى لدعوات التخريب وأحبط مخططات الجماعة الإرهابية وأعوانها الفترة الماضية محاولين إحداث حالة من الفوضى، ظهر علينا من جديد المحامى خالد على ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية التى استباحت دم المصريين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حقيقة زيارة قيادات من الشرطة لـ رئيس ناد بمنزله لحل أزمة الدوري
نفت مصادر مطلعة ما تم تداوله عن زيارة قيادات من الشرطة لرئيس ناد بمنزله لحل أزمة الدوري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

آلي وإسرائيلى.. الأمن العام يضبط 25 سلاحا فى ساحل سليم بأسيوط
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية حملة أمنية مكبرة لاستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية بنطاق أمن أسيوط.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

انفجار اسطوانة غاز وإصابة 3 أشخاص بإحدى قرى الدقهلية
شب حريق داخل منزل بقرية ميت ناجي التابعة لمركز ميت غمر على إثر انفجار اسطوانة غاز مما تسبب في انهيار المنزل وإصابة ثلاثة أشخاص وتمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على الحريق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بسبب الطقس السيئ.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور
تسببت موجة الطقس السيئ التي تضرب الإسكندرية في الوقت الحالي في انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، اليوم الجمعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ضحايا نوة الأمطار الرعدية بالبحيرة.. مصرع ربة منزل وشابين صعقا بالكهرباء
تسبب سوء الأحوال الجوية بالبحيرة فى مصرع ٣ أشخاص صعقا بالكهرباء حيث لقيت ربة منزل بمركز الدلنجات مصرعها أثناء قيامها بنشر الغسيل وفى قرية حفص بدائرة مركز حوش عيسى لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء بداخل منزله.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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