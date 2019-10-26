اوركسترا وزارة الشباب والرياضة يشارك في احتفالات أكتوبر بالإسماعيلية

شارك أوركسترا وزارة الشباب والرياضة (البركشن ودرام لايت)، في احتفالات نصر أكتوبر بالإسماعيلية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة المركزية للبرامج الثقافية و التطوعية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.



وقدم فريق البركشن عدة فقرات فنية بقيادة المايسترو الدكتور أيمن عز، كما شارك في الاحتفالية بمصاحبة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة الفنان محمد رشاد والفنانة نادية مصطفى بالعديد من الأغاني الوطنية والتي تفاعل معها الجمهور.



كما تضمنت فعاليات الاحتفالية تكريم عددا من الشهداء وأسرهم، من خلال اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ونجوى صلاح وكيلة الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة يرافقهما مسؤلي هيئة قناة السويس وبعض المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.