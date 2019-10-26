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فن

مواعيد عرض فيلم حبيب بأيام قرطاج السينمائية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:35 ص
فيلم حبيب
فيلم حبيب
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محمد نبيـل
تنطلق اليوم أيام قرطاج السينمائية فى دورتها الـ30 بمشاركة الفيلم المصرى "حبيب" فى عرضه العالمى الأول، وهو من بطولة سيد رجب وسلوى محمد على.

فيلم حبيب للمخرج شادي فؤاد ويشارك في مسابقة الأفلام القصيرة، وهى المشاركة الثانية للمخرج بأيام قرطاج.

الفيلم يعرض يوم الثلاثاء 29 أكتوبر فى تمام الساعة 6 مساءً بأوبرا مدينة الثقافة، ويوم الأربعاء 30 أكتوبر الساعة 2:30 مساءً بسينما ABC.

الدورة تحمل اسم نجيب عياد وتستمر حتى 2 نوفمبر، وتنقسم الأفلام إلى 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلما أخرى فى مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و12 فيلما فى قسم الأفلام الوثائقية الطويلة، و8 أفلام فى قسم الأفلام الوثائقية القصيرة.

ويسعى المهرجان إلى المحافظة على ثوابته المتمثلة في الهوية العربية والأفريقية، ويعرض أفلامه للجمهور في صالات العرض السينمائية المختلفة وداخل السجون.
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