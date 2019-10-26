الأرصاد الأمريكية تحذر من فيضانات مفاجئة في مصر بسبب العاصفة ميديكين

نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أمس، تقريرا عن هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية في مصر.





وقالت إن هذه الرياح القوية نادرة في مصر، وهبت بسبب العاصفة التي أطلقت عليها اسم "ميديكين"، وهي قوية جدا ولكنها لن تصل إلى حد الإعصار.





ونشأت العاصفة فوق البحر الأبيض المتوسط، ووصلت إلى مصر، أمس الجمعة، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية اليوم السبت، مصحوبة بأمطار تصل إلى 200 ملم أي حوالي 8 بوصات.





وستتحرك العاصفة عبر المنطقة مما يثير مخاوف من حدوث فيضانات مفاجئة، وشهدت القاهرة فيضانات شديدة جراء هطول أمطار غزيرة بالفعل الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا.





وتعتبر مناطق شمال شرق مصر وشبه جزيرة سيناء من المناطق القاحلة التي تتلقى في المتوسط ​​ما يتراوح بين 10 و 20 مم أمطار ، ولكن هذه العاصفة قد تجلب 10 أضعاف الأمطار التي تسقط عادةً في شهر أكتوبر بأكمله وقد تسقط في غضون ساعات قليلة.





وبحسب الشبكة الأمريكية فتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن سرعة الرياح الحالية تصل إلى 20 ميلًا في الساعة في البحر، وتشير بعض النماذج إلى أن سرعة الرياح المستمرة تصل إلى 40 ميلًا في الساعة.





وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن حدوث كوارث مشابهة بمنطقة الشرق الأوسط يعد أمرا غير معتاد، فقد تحدث عاصفة واحدة أو اثنتان مثل العاصفة الحالية في السنة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 .



