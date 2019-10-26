رئيس جهاز مدينة الشروق يعلن الافتتاح التجريبي لمشروع منافذ الخير

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الافتتاح التجريبي لأول سوق بالمدينة تحت مسمى "منافذ الخير"، مضيفًا أنه تمت إقامة السوق بجوار منطقة إسكان الشباب 63م2 على مساحة (2000م2) ويضم 34 باكية، و40 جلسة مكشوفة، بأنشطة (خضروات – فاكهة – أسماك – دواجن – عطارة – أدوات منزلية).





وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن السوق الجديدة تضم ساحات انتظار سيارات بمساحة (3200م2)، ومقرًا إداريًا ملحقًا به دورات للمياه، مشيرًا إلى أنه تم توفير وسائل انتقال مجانية للمواطنين لسهولة الانتقال من وإلى السوق الجديدة، وأنه تم التنبيه على العارضين بتقديم أسعار مخفضة للسلع، وفى حالة رفع الأسعار يتم الاستبعاد وذلك بهدف تحقيق الغرض من إقامة تلك المنافذ، ورفع العبء عن سكان مدينة الشروق.





وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي جهاز مدينة الشروق لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وسعيا لإتاحة فرص عمل وإيجاد البديل الدائم للباعة الجائلين، وهو ما دعا إلى إقامة السوق بهدف توفير مكان بديل مناسب لهم بمقابل رمزي عن طريق القرعة العلنية بين المتقدمين.



