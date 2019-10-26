سهرة حمراء بدأت من فيس بوك.. تفاصيل مثيرة حول استدراج رجل دين وتصويره عاريا بالجيزة

"عرفتها من الفيس بوك".. بهذه الكلمات بدأ رجل الدين حديثه لرجال مباحث الجيزة، مضيفًا: "استدرجتني لشقتها بعدها طلع عليا 6 أشخاص أبلغوني إنهم أهلها واستولوا مني على ٦ آلاف جنيه وهاتفي وسيارتي".



وبدأت تحريات رجال المباحث برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للوصول إلى المتهمين، وتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين تولى رئاسته اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، لضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.



وكشفت التحريات أن ربة منزل في الجيزة أوهمت رجل دين بقضاء سهرة جنسية حمراء بعد استقطابه من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمنطقة المنيب بالجيزة، واستعانت ببعض الأشخاص لسرقته، وأمام فرق المباحث برئاسة المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث الجيزة، أدلى رجل الدين بأوصاف فتاة تدعى "ف" وأنه تعرف عليها من على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وطلبت منه الحضور إلى منزلها.



وقال رجل الدين إن الفتاة أخبرته بنشوب مشاكل مع زوجها فقام بالاتفاق معها على مقابلتها في منطقة المنيب، وعند وصوله الشقة فوجئ بأشخاص يبلغونه أنهم أهلها واستولوا منه على ٦ آلاف جنيه وهاتفه وسيارته.



وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة "ر"، ٣٣ سنة، و"م"، ٣٩ سنة، و"ب"، ٢٨ سنة، و"ع"، ٤٠ سنة، و"م"، ٢٨ سنة، و"س"، ٤١ سنة، و"ف"، ٢٥ سنة، و"ع"، ٣٨ سنة.



وتبين أن المتهمة الأولى استدرجت رجل الدين بحساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظلت تتحدث معه حتى اتفقا على التقابل لقضاء ليلة حمراء وممارسة الجنس معها.



وأضافت التحريات أن رجل الدين اتفق مع الفتاة على مقابلتها في شقة صديقتها بمنطقة المنيب، وعقب وصوله كانت وحدها، فقالت له: "ادخل خد دش الأول علشان تفوق".



وعقب خروجه من الحمام عاريا للبدء في ليلته الجنسية الحمراء، وجد أمامه الرجال والسيدات يخبرونه بأنهم أهل الفتاة وأنهم سيقتلونه إذا تفوه بكلمة واحدة.



وتابعت التحريات أن المتهمين زعموا أنهم أهل الفتاة وقاموا بإجباره على الإمضاء على وصل أمانة وسرقوا منه ٦ آلاف جنيه وهاتفه وسيارته وطردوه من البيت بعد إهانته، وتهديده بفضحه إذا تحدث.



تم إخطار اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالواقعة، وأمر بتحرير المحضر وعرضه على النيابة العامة.

