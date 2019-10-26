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اقتصاد

الإحصاء: مصر تصدر قطنا وغزلا وأقمشة بـ 302 مليون دولار في 7 أشهر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:04 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
ارتفعت قيمة صادرات مصر من القطن الخام وغزل القطن والأقمشة القطنية في الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 302.042 مليون دولار في مقابل 277.808 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو قدره 8%.

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، نمو صادرات تلك البنود بنسبة 6% لتبلغ 32.908 مليون دولار خلال يوليو الماضي في مقابل 30.929 مليون دولار خلال يوليو 2018.

وزادت صادرات مصر من القطن الخام خلال الفترة من ” يناير-يوليو 2019″ لتبلغ 127.341 مليون دولار في مقابل 76.498 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 66.5%، وكذلك خلال يوليو الماضي بنسبة 79% لتبلغ 8 ملايين دولار في مقابل 4.469 مليون دولار خلال يوليو 2018.

وانخفضت صادرات مصر من غزل القطن خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 84.484 مليون دولار في مقابل 100.388 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع 15.8%، وكذلك في يوليو بنسبة 2.8% لتبلغ 11.44 مليون دولار في مقابل 11.769 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الأقمشة القطنية في الفترة من "يناير - يوليو 2019"؛ لتبلغ 90.217 مليون دولار في مقابل 100.922 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 10.6%، وكذلك في يوليو بنسبة 8.3% لتبلغ 13.463 مليون دولار في مقابل 14.691 مليون دولار.

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