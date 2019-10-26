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أخبار البلد

انتشار الفيروسات .. «الفلاحين» تكشف عن أضرار الأمطار على المحاصيل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:36 م
تأثير الأمطار على
تأثير الأمطار على المحاصيل
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إنه رغم أن الأمطار تحمل الخير للفلاحين، حيث تغسل المزروعات وتروي الأراضي إلا أنها تزيد الرطوبة ما يساعد في زيادة فرص إصابات المزروعات بالأمراض الفيروسية والبكتيرية، ما يلزم المزارعون برش الزراعات بعد توقف الأمطار للوقاية من هذه الأمراض. 

وأضاف أبو صدام، ان العوامل الجوية غير المناسبة من هطول الأمطار ونشاط الرياح وشدة الصقيع ، سوف تقلل من الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، وسوف تتسبب في زيادة الآفات وأمراض النبات.

وتابع : "علي الرغم من أن الرياح مهمة لنقل حبوب اللقاح وزيادة الإنتاجية ، وتساعد في نضج بعض المحاصيل إلا أن الرياح الشديدة تسبب في كسر سيقان بعض النباتات الضعيفة مما يؤثر بالسلب علي الانتاجية ويؤدي الصقيع الى اضرار بالغة لبعض المحاصيل تساهم في حد كبير لقلة انتاجية المحاصيل وقد تؤدي إلى هلاكه". 

وناشد عبدالرحمن الفلاحين، إلى ضرورة اتباع الإرشادات التي تصدر عن وزارة الزراعة في هذا الشأن للتقليل من الأضرار التي تنجم عن التقلبات الجوية السيئة، مطالبا وزارة الزراعة بأهمية تفعيل وانشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يعوض المزارعون عن الخسائر
في حالة تلف زراعتهم من جراء كارثة طبيعية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بإنشاء صندوق التكافل الزراعي عام 2014 ولم يفعل حتى الآن.

واوضح ابو صدام، ان قلة انتاجية المحاصيل او نضجها قبل موعدها قد يتسبب في انخفاض او ارتفاع لبعض أسعار الخضراوات شديدة التأثر بالعوامل المناخية مما يوجب علي الجهات المعنية وضع الظروف المناخية في موضع الاعتبار لتدارك أي أزمات تتعلق بارتفاع او انخفاض الأسعار .
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