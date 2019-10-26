Huawei تتوقع شحن 270 مليون هاتف ذكي هذا العام

أعلنت شركة هواوي "Huawei" الصينية، أنها شحنت 200 مليون وحدة من هواتفها الذكية إلى الأسواق العالمية عام 2019، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا؛ لأنه تحقق قبل مدة تبلغ 64 يومًا من تحقيق المبيعات نفسها العام الماضي 2018.





ووفقًا لما ذكره موقع "gsmarena" الهندي، نظرًا للمعركة التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة والذي نتج عنه وضع هواوي على القائمة السوداء للتجارة في الولايات المتحدة، لكن لا تزال الشركة قادرة على الاستمرار في النمو في حصة سوق الهواتف الذكية، بفضل التخفيضات الضخمة في الصين عندما تم إطلاق هاتفي Mate 30 و Mate 30 Pro.





وكشف "Ren Renhengfei"، مؤسس شركة هواوي، لوسائل الإعلام الأوروبية عقب هذا الإعلان، عن "أن الشركة الصينية تتوقع شحن 270 مليون هاتف ذكي هذا العام، بزيادة 20 مليونًا عن توقعات المحللين في الأصل".





وفي عام 2016، ادعت هواوي أنها ستصبح العلامة التجارية الأولى للهواتف الذكية في العالم بحلول عام 2021، وإذا تمكنت من الوصول إلى 270 مليون وحدة في عام 2019، فقد تصل إلى هدفها الخاص، على عكس هواوي شحنت سامسونج 290 مليون هاتف ذكي خلال عام 2018.





وشهد عام 2019 إطلاق العديد من الهواتف الرائدة من هواتف هواوي، بما فيها سلسلة هواتف Huawei P30 المتميزة ولكن بدون خدمات جوجل بسبب الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة، حيث تشتهر باحتوائها على واحد من أفضل كاميرات الهاتف الذكي في الأسواق.



