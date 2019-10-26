برنامج بدني خاص لـ لاعبي الأهلي بعد انتهاء فترة الراحة

يجهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي ، برنامجا بدنيا خاصا، لتنفيذه ابتداءً من غد الأحد، مع عودة الفريق للتدريبات وانتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بقرار من الجهاز الفني، بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز.





ويسعى بينكيل، لتعويض فترة الراحة من خلال البرنامج البدني للحفاظ على معدل اللياقة البدنية للاعبين.





وكان رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة 48 ساعة بدأت من أمس الجمعة، على أن يعود الأهلي من جديد للتدريبات ابتداء من غد والتحضير للمرحلة المقبلة.