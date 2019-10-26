تبني المستقبل العربي.. أبرز المعلومات عن المعمارية شهيرة فهمي

حصدت المعمارية المصرية والأكاديمية شهيرة فهمي، لقب سيدة الإنجاز المتميز، حيث فازت في مسابقة التميز عن هذه الفئة لعام 2019، وهي صاحبة لقب «سيدة تبني المستقبل العربي».



ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عنها:

- شهيرة فهمي مهندسة معمارية وباحثة إبداعية، وتعمل بالتمثيل.

- مؤسس ومديرة شركة شهيرة فهمي للمهندسين المعماريين، التي تم تأسيسها في القاهرة في عام 2005.

- قامت بتصميم وبناء مشاريع في الشرق الأوسط وأوروبا.

- أشاد الخبراء حول العالم بدورها المعماري.

- لقبت بـأحد المهندسين المعماريين الذين يبنون المستقبل العربي.

- تشمل مشاريعها المخطط الرئيسي لمنتجع أندرمات سويس ألبس للتزلج، المرحلة الثانية والثالثة.

- المسئولة عن الهندسة المعمارية لمنتجع أليجريا، وهو مشروع سكني وسكني في القاهرة.

- المسئولة عن ترميم قاعة الفنون التجريبية في نيويورك.

- أجرت أبحاثًا حول التحضر السريع ورسم الخرائط.

- حصلت على زمالة جامعة هارفارد لما بعد التوثيق مرتين لعملها المتميز الذي يستكشف العلاقة بين العمران والحكم والفضاء الإلكتروني.

- درست في كلية الدراسات العليا في الهندسة والتخطيط بجامعة كولومبيا.

- عملت كمساعد إداري بإدارة الاتصالات وأستاذ أكاديمي في معهد الدراسات الأفريقية.

- أصبحت عضوا منتسبا لمعهد البيئة والبحوث المشتركة.

- عضو هيئة التدريس المرتبطة بالمعهد الوطني للخطاب المدني.

- سافرت إلى حوالي 30 دولة وتتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة.

- تعمل حاليًا في مشروع الإسكان الميسور التكلفة في المملكة المتحدة.

- حلم شهيرة هو بناء مدرسة للطلاب ذوي الإعاقة لكل المراحل التعليمية من الابتدائية حتى الثانوية.