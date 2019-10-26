زيارة البابا تواضروس لأوروبا .. في العدد الجديد من مجلة الكرازة

صدر عدد جديد من مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحمل الغلاف صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني والسيد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل وذلك خلال زيارة قداسته الرعوية لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.



وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان " مختارات حلو الكلام " تتضمن مجموعة منتقاة من روائع الحكم والأمثال والأقوال المأثورة في شتي جوانب الحياة.



أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بعنوان " أنا عارف ضيقتك" حيث تأمل في رسالة الرب إلي ملاك كنيسة سميرنا بسفر الرؤية (وهو القديس بوليكاربوس).



من جهة أخرى، تكلم نيافة الأنبا بنيامين عن السلوك والحياة وفقًا للوصايا الكتابية وذلك بعنوان " عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح " طبقًا لما ذكره القديس بولس الرسول في (في ٢٧:١).



وفي سياق منفصل تحدث نيافة الأنبا تكلا عن "الطمع"، بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.



يذكر أن مجلة الكرازة ، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.