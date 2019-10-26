تألق الفرعون | ملخص لمسات تريزيجيه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بالأرقام | فيديو

حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه نادي أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما،اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.



شهدت المباراة تواجد الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا في تشكيلة أستون فيلا، بينما قام المدرب باستبعاد المحترف المصري أحمد المحمدي من اللقاء.



جاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 46ـ وكيفين دي بروين في الدقيقة 65، وجوندوجان في الدقيقة 70.



وتألق تريزيجيه أمام مانشستر سيتي، حيث بلغب نسبة تمريراته الناجحة 71%، وسدد 4 كرات منها أثنين على المرمى، وفاز بالصراعات الهوائية 3 مرات، وقام بعمل مراوغيتن، ليحصل على تقييم في فريق أستون فيلا 6.2.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيتي للنقطة 22 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر.