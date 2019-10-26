مرض وتعب وجوع.. إليسا تهتف مع المتظاهرين اللبنانيين

حرصت الفنانة اليسا على التواجد مع المتظاهرين اللبنانيين فى الميدان مطالبة معهم باسقاط النظام الذى تسبب فى عدة ازمات اقتصادية للبنان وتهتف بضرورة رفع الظلم عن الشعب اللبنانى.



وقالت اليسا في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إنها فخورة بما يقوم به الشعب اللبنانى الذي تخطى كل الحدود الطائفية وتوحد في الاحتجاجات التي خرجت بسبب "الجوع" الذى سببه السياسيون للناس.



وأضافت: الشعب اللبنانى "تعب" وخرج من كل المناطق اللبنانية، بعدما أوصله سياسيو البلد إلى "الجوع" والنقص في الخدمات الطبية.



وأوضحت اليسا قائلة : "ما يتردد عن وجود طابور خامس وممولين امر تلجأ اليه الحكومة من اجل اخماد الثورة اللبنانية والاحتجاجات التى يقوم بها الشعب اللبنانى ضد الظلم.