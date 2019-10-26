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جهود الدولة.. انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة 25%

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:38 م
انخفاض أسعار الخضراوات
انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة
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خالد محيي الدين
قال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الخضروات الأساسية مثل البصل، الطماطم والبطاطس، تجاوز الـ6 أشهر.

وأشار "النجيب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "عزة مصطفي" في برنامج "صالة التحرير" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن السوق المصري يشهد انخفاضا من 15% إلي 25% في أسعار الخضروات والفاكهة عن العام الماضي، نتيجة للمشروعات الزراعية الكبرى التي تزيد من حجم المعروض.

ونوه "النجيب" رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك مجهودات كبرى من الدولة وصغار التجار لتوفير السلع الغذائية وتقليل أسعارها، لافتا إلي أن الدولة قدمت دعما كبيرا لصغار الفلاحين والتجار، ما ساهم في استقرار أسعار السوق.
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