اول تعليق من هداية ملاك بعد الفوز ببرونزية التايكوندو فى بطولة العالم للألعاب العسكرية

أعربت البطلة الأوليمبية هداية ملاك عن سعادتها بالميدالية البرونزية التى حققتها فى دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين في منافسات التايكوندو في وزن _67 كجم.



وأشارت هداية ملتك إلى أهمية الميدالية معتبرة أنها اضافة لمشوارها فى التايكوندو فى ظل منافسات قوية وخطوة متميزة على طريق الاعداد لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



ووجهت هدايه ملاك الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو وللبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي تنتمي إليه والي الإتحاد المصري للتايكوندو برئاسة كابتن عمرو سليم وأعضاء مجلس الإدارة ولروابط الرياضية الوكيل الحصري لها.



وتوجت هداية ملاك على الميدالية البرونزية بعد الفوز في الربع نهائي علي بطلة الكاميرون 9/2 والخسارة من بطلة العالم الصينية في النصف نهائي والفوز علي بطلة إيطاليا كريستينا جاسبا 8/4 لتحصد الميدالية الرابعة للتايكوندو المصري في البطولة.