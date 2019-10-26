Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اول تعليق من هداية ملاك بعد الفوز ببرونزية التايكوندو فى بطولة العالم للألعاب العسكرية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:22 م
هداية ملاك
هداية ملاك
Advertisements
نور عادل
أعربت البطلة الأوليمبية هداية ملاك عن سعادتها بالميدالية البرونزية التى حققتها فى دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين في منافسات التايكوندو في وزن _67 كجم.

وأشارت هداية ملتك إلى أهمية الميدالية معتبرة أنها اضافة لمشوارها فى التايكوندو فى ظل منافسات قوية وخطوة متميزة على طريق الاعداد لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ووجهت هدايه ملاك الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو وللبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي تنتمي إليه والي الإتحاد المصري للتايكوندو برئاسة كابتن عمرو سليم وأعضاء مجلس الإدارة ولروابط الرياضية الوكيل الحصري لها.

وتوجت هداية ملاك على الميدالية البرونزية بعد الفوز في الربع نهائي علي بطلة الكاميرون 9/2 والخسارة من بطلة العالم الصينية في النصف نهائي والفوز علي بطلة إيطاليا كريستينا جاسبا 8/4 لتحصد الميدالية الرابعة للتايكوندو المصري في البطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيف عيسى يحصد برونزية التايكوندو بدورة الألعاب العسكرية بالصين

ترشيحاتنا

انت تستاهل كل خير.. شاهد| تحية الجمهور السعودي لـ مصطفى خاطر

بعد بيانه الحاسم.. كيف ردت جماهير الأهلي على دعوة تركي آل الشيخ للمصالحة

الأزمات تطارد النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي.. استقالة جديدة تضرب النادي التونسي

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه

فى عيد ميلاده .. هانى رمزى: أرفض تقديم إعلانات عن هذا المنتج.. إعرف السبب

تغيير مواعيد مباراة ليفربول وتوتنهام ودوري أبطال أوروبا.. اعرف السبب

Advertisements

مرتديا قميص الأهلي.. كهربا يحتفل بانضمامه إلى قائمة منتخب مصر ..شاهد

بعد بيانه الحاسم.. كيف ردت جماهير الأهلي على دعوة تركي آل الشيخ للمصالحة

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن المحترفين

تغيير مواعيد مباراة ليفربول وتوتنهام ودوري أبطال أوروبا.. اعرف السبب

بعد إصابته بـ التسمم.. تعرف على تطورات حالة نجم الأهلي

اعتذر أولا.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي عن رغبة تركي آل الشيخ في التصالح مع الاهلي

الكذابون يمتنعون | خالد الغندور يعلن موعد بث قناة الزمالك فى رسالة شديدة اللهجة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصريحات مطالبة الأهلي بالاعتذار لـ تركي ال الشيخ

اخبار الرياضة.. قرار جديد من مرتضى منصور.. وادي دجلة يصدم الزمالك.. وأزمة تضرب النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

بعد خروجه من حسابات ميتشو ... 3 أندية تسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك

بعد ظهوره بـ تي شيرت الأهلي | هاشتاج كهربا يتصدر تويتر | ومغردون: اضرب ولا تبالي

مفاجأة..ريال مدريد يستغنى عن أفضل لاعب فى العالم خلال الميركاتو الصيفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور