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رياضة

التعاون يفوز على الفيصلى 2-0 ويعمق جراحه بالدوري السعودي.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:48 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق فريق التعاون الفوز على ضيفه الفيصلي السعودى بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح ليندر تاوامبا أهداف اللقاء عند الدقيقة الرابعة و الأربعون من عمر الشوط الأول، من ضربة رأسية على يمين حارس الفيصلي.

وفي الدقيقة الثالثة والستون، سجل إيجور روسي لاعب الفيصلي هدف في مرماه، بعدما حاول إبعاد الكرة لتسكن في شباكه.

وعاد إيجور روسي في الدقيقة الثمانون ليسجل هدف فريقه الوحيد في اللقاء، من ضربة رأسية قوية في منتصف المرمى.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد التعاون إلى 10 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 14 نقطة في المركز الخامس.
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