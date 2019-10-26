نظام تخسيس سريع مجرب لنسف الدهون العنيدة

تخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة إليك نظام سريع سريع جدا وصحى.. ريجيم الطوارئ للتخلص من 3 كيلوجرامات يقدمه موقع هيلث
الإفطار: رغيف سن + شريحة جبن نستو لايت أو بيضة مسلوقة
بعد الإفطار: كوب زنجبيل بالليمون أو جريب فروت بالجنزبيل
الغذاء
· اليوم الأول: طبق شوربة كرنب + سلاطة + ربع فرخة مشوية أو شريحة لحم مشوى
· اليوم الثانى والثالث: طبق خضار سوتيه + 2 ملعقة أرز
· اليوم الرابع والخامس: سمكة مشوية + طبق سلاطة
· اليوم السادس والسابع : طبق شوربة كرنب +شريحة لحم مشوى
بعد الغداء بساعة: كوب من القرفة والليمون
العشاء: كوب زبادى بالليمون
بعد العشاء: ثمرة فاكهة
الإفطار: رغيف سن + شريحة جبن نستو لايت أو بيضة مسلوقة
بعد الإفطار: كوب زنجبيل بالليمون أو جريب فروت بالجنزبيل
الغذاء
· اليوم الأول: طبق شوربة كرنب + سلاطة + ربع فرخة مشوية أو شريحة لحم مشوى
· اليوم الثانى والثالث: طبق خضار سوتيه + 2 ملعقة أرز
· اليوم الرابع والخامس: سمكة مشوية + طبق سلاطة
· اليوم السادس والسابع : طبق شوربة كرنب +شريحة لحم مشوى
بعد الغداء بساعة: كوب من القرفة والليمون
العشاء: كوب زبادى بالليمون
بعد العشاء: ثمرة فاكهة