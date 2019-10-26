نظام تخسيس سريع مجرب لنسف الدهون العنيدة

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الإفطار: رغيف سن + شريحة جبن نستو لايت أو بيضة مسلوقة



بعد الإفطار: كوب زنجبيل بالليمون أو جريب فروت بالجنزبيل



الغذاء

· اليوم الأول: طبق شوربة كرنب + سلاطة + ربع فرخة مشوية أو شريحة لحم مشوى



· اليوم الثانى والثالث: طبق خضار سوتيه + 2 ملعقة أرز



· اليوم الرابع والخامس: سمكة مشوية + طبق سلاطة



· اليوم السادس والسابع : طبق شوربة كرنب +شريحة لحم مشوى



بعد الغداء بساعة: كوب من القرفة والليمون



العشاء: كوب زبادى بالليمون



بعد العشاء: ثمرة فاكهة

