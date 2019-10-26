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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رئيس التحرير
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مرأة

نظام تخسيس سريع مجرب لنسف الدهون العنيدة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:07 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
تخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة إليك نظام سريع سريع جدا وصحى.. ريجيم الطوارئ للتخلص من 3 كيلوجرامات يقدمه موقع هيلث

الإفطار: رغيف سن + شريحة جبن نستو لايت أو بيضة مسلوقة

بعد الإفطار: كوب زنجبيل بالليمون أو جريب فروت بالجنزبيل

الغذاء
· اليوم الأول: طبق شوربة كرنب + سلاطة + ربع فرخة مشوية أو شريحة لحم مشوى

· اليوم الثانى والثالث: طبق خضار سوتيه + 2 ملعقة أرز

· اليوم الرابع والخامس: سمكة مشوية + طبق سلاطة

· اليوم السادس والسابع : طبق شوربة كرنب +شريحة لحم مشوى

بعد الغداء بساعة: كوب من القرفة والليمون

العشاء: كوب زبادى بالليمون

بعد العشاء: ثمرة فاكهة
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