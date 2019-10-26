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أخبار العالم

حرائق كاليفورنيا.. استعدادات لقطع الكهرباء عن مليون مشترك

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:23 م
كاليفورنيا
كاليفورنيا
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قسم الخارجي
شهدت ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية حرائق غابات سببت دمارًا واسعًا وانقطاعا للكهرباء لفترات طويلة في عدة مناطق، في ظل مواصلة رجال الإطفاء محاولات التصدي للحرائق المشتعلة.

فيما أعلنت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء "باسيفيك جاز اند الكتريك" أنها تنوي قطع التيار الكهربائي عن نحو 850 ألف مشترك في 36 منطقة بعد إعلان الأرصاد الجوية أنها تتوقع "طقسا جافا، حارا ورياحا عاصفة"، وهو "مناخ قد يكون الأكثر شدة في كاليفورنيا منذ عقود".

وأوردت وسائل الإعلام أن الإجراء يشمل نحو مليوني شخص، "وفقا لوكالة "فرانس برس".

ولم تتوصل السلطات المحلية إلى تحديد السبب الذي أدى لاندلاع الحريق، لكن شركة الغاز والكهرباء ابلغت عن حادثة في أحد خطوطها الكهربائية قرب النقطة التي بدأ فيها "حريق كينكايد".

وكان حريق "تيك فاير" قد اندلع بعد ظهر الخميس مهددا 10 آلاف مبنى في المنطقة الواقعة شمال لوس أنجلوس.

وألغيت غالبية أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات لعشرات آلاف الأشخاص، باستثناء بعض المناطق.

ودمر الحريق 49 مبنى على الأقل بحسب أجهزة الإطفاء في كاليفورنيا حيث تهدد النيران نحو 23500 مبنى، كما تضرر نحو 300 منزل بسبب الحرائق كما جرى إغلاق بعض الطرق في المناطق المتضررة.
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