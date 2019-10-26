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أخبار العالم

بالفيديو | الشرطة العراقية تستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:23 م
مظاهرات بغداد
مظاهرات بغداد
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وكالات
أظهرت لقطات فيديو قيام الشرطة العراقية، مساء اليوم السبت، بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد.

وقتل 6 أشخاص، السبت، في تجدد الاحتجاجات في العراق، بينهم 3 متظاهرين في بغداد، وفق حصيلة رسمية، و3 أشخاص برصاص حماية مسؤول محلي في جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وبهذا يبلغ عدد قتلى يومين من الاحتجاجات في العراق، الجمعة والسبت، 63 قتيلا في بغداد ومناطق جنوبية، وفق ما أفادت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

وقالت المفوضية، السبت، إن الحصيلة الأعلى جرّاء الصدامات التي اندلعت منذ الجمعة سُجّلت في محافظتي ذي قار وميسان.

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