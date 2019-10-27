آداب عين شمس تنظم مؤتمرها الدولي عن الصحارى المصرية 2020

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، جامعة عين شمس مؤتمره الدولى بعنوان: الصحاري المصرية والعربية وآفاق التنمية المستدامة في الفترة من ١٤-١٦ ابريل ٢٠٢٠م.



وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واشراف د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





ومن المقرر ان يتناول المؤتمر عدة محاور مهمة منها كالخصائص والمقومات الطبيعية و البشرية للصحاري المصرية والعربية والامكانيات المتاحة للتنمية والتخطيط للمشروعات التنموية وغيرها.