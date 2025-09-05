قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
توك شو

إسراء صبري

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر برج مشتهى، المكوَّن من 13 طابقًا، الواقع غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتحويله إلى كومة ضخمة من الركام.

وأوضح جبر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن البرج لم يعد موجودًا فعليًا بعد تعرّضه لعدة غارات متتالية، أسفرت عن انهياره بشكل كامل، في مشهد مرعب كما يصفه سكان المنطقة. 

وأشار المراسل إلى أن المنطقة المحيطة بالبرج، وبخاصة الجزء الغربي من مدينة غزة القريب من الطريق الساحلي، كانت تكتظ بخيام النازحين الفلسطينيين، الذين فرّوا من مناطق عدة مثل: «حي الشجاعية، وحي الزيتون، وحي الصبرة، بالإضافة إلى شمال قطاع غزة». 

وقال جبر: «عشرات الآلاف من النازحين كانوا يعيشون في محيط البرج، بعضهم في خيام مؤقتة، وآخرون في العراء، لحظة القصف تسببت بحالة من الهلع والفوضى، خاصة بين النساء والأطفال». 

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتردد في استهداف المناطق المأهولة والمكتظة بالمدنيين والنازحين، خاصة في الجزء الغربي من المدينة، الذي كان يُفترض أن يكون منطقة آمنة نسبيًا.

وأضاف: «إسرائيل بدأت بتكثيف هجماتها على الأبراج السكنية متعددة الطوابق، وتحديدًا في المناطق التي تؤوي نازحين، يبدو أن هناك نية واضحة لطرد السكان حتى من المناطق التي لجأوا إليها بحثًا عن الأمان». 

دير البلح غزة الاحتلال الإسرائيلي

وزير الري
مي كساب
ليلى زاهر
ياسمين صبري
