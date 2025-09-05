السفير العُماني ضيف نانسي إبراهيم في حلقة جديدة من برنامج قصتي

تستضيف الإعلامية نانسي إبراهيم، في حلقة جديدة من برنامجها الأسبوعي "قصتي"، السفير العماني عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

تتناول الحلقة، التي تُذاع اليوم في الخامسة مساءً، رحلة السفير الرحبي المهنية والإنسانية، فضلاً عن بداياته الدبلوماسية وأبرز محطات مسيرته العملية.

كما ستتناول الحلقة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وسلطنة عمان، وأوجه التعاون والدعم المتبادل بين البلدين الشقيقين.

يُذكر أن برنامج «قصتي» يُذاع كل يوم جمعة في تمام الخامسة مساءً على قناة النيل الثقافية.