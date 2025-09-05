جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر

في إطار حرص الدولة على تعزيز حضور الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، شارك مكتب التمثيل التجاري المصري بالجزائر برئاسة السكرتير الأول التجاري ندى حسني في فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة بين البلدان الإفريقية (IATF 2025)، الذي تستضيفه الجزائر خلال الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

ويُنظم المعرض من قبل بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة المنطقة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ويُعد الحدث الأكبر من نوعه في القارة، حيث يقام حضورياً وافتراضياً بمشاركة أكثر من 2000 عارض من 140 دولة، ويستقطب نحو 35 ألف زائر، مع توقعات بتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار.

وتشارك مصر بجناح رسمي متميز تحت إشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ويضم عدداً من الشركات المصرية العاملة في قطاعات متنوعة تشمل: الطاقة ومنتجات الكهرباء، الزجاج، الكيماويات والدهانات، مستلزمات الفنادق والمطابخ والمغاسل الصناعية، الملابس، شفرات وماكينات الحلاقة وغيرها. ويقع الجناح المصري ضمن صالة عرض تضم أجنحة لعدد من الدول من بينها غانا، جنوب إفريقيا، كندا، سويسرا، وأنجولا.

ويبرز الجناح المصري مجالات صناعية متعددة تعكس تنوع وتنافسية القدرات الوطنية، حيث يشمل الصناعات الزجاجية المتقدمة وتطبيقاتها المختلفة، وصناعة محولات القوى والتوزيع الكهربائية الداعمة لمشروعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب الصناعات الكيماوية وإنتاج مستلزمات معالجة المياه والأسمدة، فضلاً عن الصناعات المتنوعة والمنتجات الاستهلاكية الموجهة للتصدير، وكذلك أنشطة تنظيم المعارض والمؤتمرات والترويج التجاري الدولي.

ويُعد معرض IATF منصة محورية تجمع الحكومات والشركات والمؤسسات المالية بهدف تعزيز التجارة البينية الإفريقية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتسهيل فرص الاستثمار والتعاون الصناعي والخدمي. وتمثل المشاركة المصرية فرصة استراتيجية لإبراز القدرات التصنيعية الوطنية والتنافسية، وفتح آفاق للشراكات مع الشركات الجزائرية والإفريقية بما يدعم سلاسل القيمة الإقليمية ويُعزز من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

كما يسلط الجناح المصري الضوء على جانب الابتكار والتطوير الأكاديمي من خلال مبادرة “African Research and Innovation Hub @ IATF”، التي توفر منصة للباحثين والطلاب لعرض أبحاثهم ونماذجهم الابتكارية، بما يعزز فرص التعاون العلمي مع القطاع الصناعي والمؤسسات المالية.

ويقام المعرض هذا العام تحت شعار "بوابة نحو فرص جديدة”، ويتضمن برنامجاً متنوعاً من الحوارات السياسية والمنتديات الاستثمارية، إلى جانب مبادرات لدعم الشباب والنساء في التجارة، ومنصة “Creative Africa Nexus (CANEX)” المخصصة للصناعات الثقافية والإبداعية، بالإضافة إلى معرض مخصص لقطاع السيارات، وهو ما يوسع من فرص الشركات المصرية للتفاعل مع متطلبات الأسواق الإفريقية المتنامية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، حرص مصر على تفعيل دورها المحوري بالقارة الإفريقية من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة بين الدول الإفريقية. وأضاف أن مصر تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق التكامل الاقتصادي وإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة بما يعود بالنفع على كافة الشعوب الإفريقية.

وأشار الشريف إلى أن المعرض يُعد إحدى أكبر الفعاليات الاقتصادية في القارة، إذ يوفر منصة متكاملة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار، فضلاً عن كونه فرصة استراتيجية لتنمية التجارة البينية، وتقديم خدمات تمويل وتيسير التجارة، مع التركيز على دعم الاقتصاد الإبداعي في إفريقيا.