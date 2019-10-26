مأساة .. رجل أفرط فى استخدام هاتفه خلال الظلام فأصيب بالعمى| تفاصيل مؤثرة

أصيب رجل صيني مدمن على النظر في الهاتف طوال الليل خلال الظلام بالعمى المؤقت بعد تعرضه لـ"جلطة في العين" بسبب الإفراط في استخدام هاتفه الذكي في السرير.



فقد الصيني المدعو «وانج» الرؤية في عين واحدة مؤقتًا أثناء لعب لعبته المفضلة على الهاتف مع إطفاء إطفاء أنوار الغرفة، وقد شخص الأطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي حالته بـ "انسداد الشريان المركزي لشبكية العين".



تحدث هذه الحالة المعروفة أيضًا باسم "السكتة الدماغية للعين"، بسبب انسداد أو تضييق الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى شبكية العين، وهي حالة نادرة تصيب 1% من السكان بحسب الدايلي ميل.



رجح الأطباء احتمالية أن يكون سبب إصابته صداعا نصفيا في العين أدى إلى فقدان مؤقت للرؤية بسبب التشنجات في الأوعية الدموية للشبكية العين،



هذه الأعراض أكثر شيوعًا ويمكن أن تؤثر على الأشخاص عندما يكونون متعبين ويجهدون أعينهم بالتركيز على مكان واحد معين، لكن طبيبه ليو تاو صرح أن سبب إصابة وانج بالعمى كان على الأرجح يرجع إلى الإفراط في استخدام هاتفه الذكي الذي وضع ضغوطًا مفرطة على رؤيته.