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فن

بـ فستان منفوش .. ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:07 ص
ملك قورة
ملك قورة
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محمد بدران
شاركت ملك قورة، صورا جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام" من حفل زفاف شقيقتها مريم الذي أقيم مؤخرًا بحضور نجوم الفن.

وظهرت ملك قورة بإطلالة ساحرة بفستان منفوش كت من اللون السماوى.

وأكملت إطلالتها بوضع تاج لامع على شعرها، وبعض لمسات المكياج الهادئة، مما جعلها تخطف أنظار الجميع .

وكانت ملك قورة تصدرت مؤشر البحث على جوجل بعد تداول فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي برقصها على نغمات أغنية السود عيونه للمطرب مصطفى قمر، في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة مؤخرًا بحضور عدد كبير من رجال الفن والثقافة والسياسة.
بـ فستان منفوش .. ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة
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