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رياضة

لن تفسد علاقتنا .. تعليق ناري لـ رئيس الزمالك على دفاع تركي آل شيخ عن الأهلي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
مرتضى منصور - تركي
مرتضى منصور - تركي ال شيخ
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ريهام بكير
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رأيه في تغريدات تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تجاه النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وجماهيره.

وأكد مرتضى منصور، أن تركي آل شيخ أهلاوي ، ولم يقل أنه زملكاوي يوما ما، ومن حقه أن يدافع عن النادي الذي يشجعه، خاصة أن تعاملاته مع النادي كانت مبنية على الاحترام المتبادل.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، إن آل شيخ لم يدخل منزل أحد في مصر غير منزله، وبينهما عيش وملح، وتصريحاته غير موجه له.

وأوضح أنه لا يستطيع أن يحجر على رغبة تركي آل الشيخ في الدفاع عن الأهلي، لافتًا إلى أنه قدم الكثير للزمالك ولن يستطيع أحد إفساد علاقته برئيس القلعة البيضاء، وهو الآن مسامح في حقه رغم تعرضه للسب من قبل بعض الجماهير الأهلاوية.
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