رغم بساطتها.. سعر صادم لإطلالة سميرة سعيد فى the voice

شاركت المطربة سميرة سعيد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها من برنامج the voice ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.



وظهرت سميرة سعيد، بفستان قصير وبنصف كم من القماش الأبيض والأسود والجينز الرمادى، وكانت تفصيلة الفستان تبرز عن جمالها وأنوثتها، وانتعلت بوت طويل وبكعب عالى باللون الأسود من الشمواه، ووضعت الميك أب بالألوان الترابية للعيون ، وأحمر شفاه باللون الأحمر اللامع لإكمال إطلالتها الجذابة.



واعتمدت سميرة سعيد على تسريحة الشعر المبلل إلى الوراء التى تتناسب مع إطلالتها، ولم تضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بخاتم لليد وقرط بسيط.



وبلغ سعر فستان سميرة سعيد ما يعادل 2,353 ريال سعودي يساوى، 10,125.00 جنيه مصري.