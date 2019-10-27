تفاصيل صادمة .. شوبير يكشف أسباب اقتحام مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة .. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل صادمة في واقعة اقتحام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاجتماع اتحاد الكرة في عهد المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة.



وقال شوبير، نائب رئيس المجلس السابق، خلال حواره لبرنامج "سهرة مع" على قناة الأهلي، لأول مرة أتحدث في هذه الواقعة، إنه أثناء اقتحام رئيس الزمالك للاجتماع، "عملت ثورة" وغضبت بشدة وأثناء انفعالي، قال منصور، "أنت زعلان ليه .. فلان وفلان من أعضاء المجلس يقولان انك المتسبب في أزمات الزمالك أثناء الاجتماعات".



وأضاف حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنني قلت له، فلان وفلان أمامك الآن، هل حدث ذلك، فأقسما بالله أنني لم أفعل ذلك ولم أتسبب في قرارات ضد القلعة البيضاء.



وقال شوبير، إنه قدم استقالته صوتيا قبل الاستقالة الجماعية عقب الخروج المخزي من أمم إفريقيا، لأنه كان يرغب في أن تعمل لجان الجبلاية بشكل مستقل وبنظام.